Supermercati e negozi aperti il 24 dicembre | indicazioni e orari

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da domani, giovedì 24, l’Italia entrerà nella speciale zona rossa estesa fino al 6 gennaio e intervallata da giorni tinti d’arancione. Un periodo durante il quale gli spostamenti saranno ridotti al minimo. Per i ritardatari ancora in cerca del regalo dell’ultimo minuto, niente paura, una soluzione c’è, perché alcune attività commerciali rimarranno aperte. Da ricordare infatti, che ipotranno rimanerenei giorni arancioni, mentre in quelli rossi, tra cui il 24 e il 25, le cose cambiano. Ma non per tutti. Sarà possibile ad esempio fare la spesa per il cenone della vigilia o per il pranzo di Natale, così come comprare giocattoli o cosmetici. E ovviamente comprare il giornale. Anche nei giorni a tinte rosse, quelli con più restrizioni quindi, diverse categorie di...