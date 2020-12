Sudafrica, scoperta una nuova mutazione del Covid (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Sudafrica resta in isolamento dopo la nuova variante di coronavirus scoperta. Diversa da quella che circola in Gran Bretagna, diversi paesi hanno già imposto il blocco con gli aerei da e verso il paese Sudafricano. La variante, nota come 501.V2, sembra avere come quella inglese una trasmissibilità molto alta che la rende molto pericolosa imponendo una stretta alle libertà personali. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilresta in isolamento dopo lavariante di coronavirus. Diversa da quella che circola in Gran Bretagna, diversi paesi hanno già imposto il blocco con gli aerei da e verso il paeseno. La variante, nota come 501.V2, sembra avere come quella inglese una trasmissibilità molto alta che la rende molto pericolosa imponendo una stretta alle libertà personali. SportFace.

