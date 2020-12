Strage di Natale | erano le ore 5 49 dell’Antivigilia di Natale del 1998

Leggi su udine20

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 23 dicembre deluna bomba esplose in viale Ungheria, uccidendo tre agenti di Polizia della Squadra volante – Adriano Ruttar, Giuseppe Guido Zannier e Paolo Cragnolino – e ferendo gravemente Carlo Bianco, un altro poliziotto della pattuglia in servizio quella mattina. In loro ricordo sono stati deposti due omaggi floreali presso la lapide posta in viale Ungheria e presso il Monumento a loro dedicato in Largo Ospedale Vecchio.