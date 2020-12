Storie Italiane, Eleonora Daniele in lacrime: “Una storia che toglie il fiato” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella puntata odierna di Storie Italiane, Eleonora Daniele non è stata in grado di trattenere le lacrime per una triste storia. La puntata di oggi di Storie Italiane si è aperta con una storia talmente bella ed al contempo tragica da mozzare il fiato dalla commozione. E’ la stessa conduttrice, Eleonora Daniele, che nell’annunciarla la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nella puntata odierna dinon è stata in grado di trattenere leper una triste. La puntata di oggi disi è aperta con unatalmente bella ed al contempo tragica da mozzare ildalla commozione. E’ la stessa conduttrice,, che nell’annunciarla la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

storie_italiane : 'Chiedo alle istituzioni di intervenire. Lo chiederò fino a che non avrò più fiato!' @eleonoradaniele alle mamme di… - storie_italiane : Foggia sfumato il sogno di una casa per 32 famiglie @MFerraglioni @giulio_gambino #storieitaliane @eleonoradaniele - lkovalik : RT @RadioSavana: Africa? No, Gioia Tauro (Calabria) oggi. Droni, Polizia, Carabinieri ed Esercito dove cazzo sono? Giornalisti Rai di 'Stor… - storie_italiane : Covid: nuova variante isolata in #SudAfrica #storieitaliane @eleonoradaniele - simo6608 : RT @RadioSavana: Africa? No, Gioia Tauro (Calabria) oggi. Droni, Polizia, Carabinieri ed Esercito dove cazzo sono? Giornalisti Rai di 'Stor… -