Storie di elicotteri | glitter e troll Perché scrivo come Kanye West

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’altro giorno ho passato un momento di sconforto. Succede, immagino. Quando le indiscrezione che da giorni albergavano su tutti i quotidiani, zone rosse, arancioni, deroghe e spostamenti, sono state raccontate in quel modo afasico cui Conte ci ha abituato nel tempo, le parole mangiate e distorte, lo sguardo allucinato di un improbabile Casalino a dirigere il coro, lo so, sono spocchioso a pensare che unoCasalino non dovrebbe avere un ruolo istituzionale e che questo renda il tutto assolutamente meno credibile di quanto già non sia di suo, ma sono un intellettualone, un professorone, che ci volete fare?, ecco, quando cioè il decreto legge, non un DPCM, proprio un decreto legge passato dal Parlamento, è stato raccontato, ho provato sconforto. Non che le cose fossero diverse dace le avevano anticipate, tranne qualche dettaglio era tutto ...