Stella Tennant morta | la malattia della top model | aveva 50 anni

Leggi su ck12

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La nota moda qualche giorno, non ci sono sospetti. (Pascal Le Segretain/Getty Images)La mo, cinque giorni dopo il suo 50esimo compleanno, il 17 dicembre. Secondo fontipolizia, non ci sarebbero circostanze sospette intorno alla sua morte. Tutto lascia pensare a cause naturali alla base del suo decesso anche se non si conosce cheavesse la donna. La sua famiglia ha dichiarato in un comunicato: “È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa diil 22 dicembre 2020?. Leggi anche: La moMaxima Cortinaa 25sfilato per Calvin Klein Come è ...