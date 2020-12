“Stefano si è tolto la vita”. Trovato morto il figlio dell’amato vip dello sport. Tragedia familiare a pochi giorni da Natale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Stefano Benvenuti, il primo figlio del grande campione mondiale e olimpico di pugilato, si è tolto la vita. Aveva 58 anni e stava attraversando un periodo della sua vita molto delicato. Anche con il padre i rapporti sono stati tesi, tanto da finire anche davanti al giudice. Il suo corpo è stato Trovato in un bosco del Carso. L’ex campione del mondo dei pesi medi, come riporta “Il Piccolo” aveva persino avviato una causa contro il suo primogenito per un orologio d’oro che Nino aveva ricevuto dopo la vittoria alle Olimpiadi di Roma, per qualche trofeo, per una preziosa Bibbia in cinque volumi e per un ritratto a olio. (Continua dopo la foto) Il figlio di Nino Benvenuti stava scontando una pena di quattro anni per furto dei gioielli ai danni dell’ex compagna: a causa del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020)Benvenuti, il primodel grande campione mondiale e olimpico di pugilato, si èla. Aveva 58 anni e stava attraversando un periodo della suamolto delicato. Anche con il padre i rapporti sono stati tesi, tanto da finire anche davanti al giudice. Il suo corpo è statoin un bosco del Carso. L’ex campione del mondo dei pesi medi, come riporta “Il Piccolo” aveva persino avviato una causa contro il suo primogenito per un orologio d’oro che Nino aveva ricevuto dopo la vittoria alle Olimpiadi di Roma, per qualche trofeo, per una preziosa Bibbia in cinque volumi e per un ritratto a olio. (Continua dopo la foto) Ildi Nino Benvenuti stava scontando una pena di quattro anni per furto dei gioielli ai danni dell’ex compagna: a causa del ...

LaviniaBLR : «Stefano Ansaldi, spunta l'ipotesi del suicidio: “Il ginecologo morto a Milano si è tolto la vita”» E certo perché… - rinoteodoro : Tragedia per Nino Benvenuti: il figlio Stefano si è tolto la vita - Virgilio Sport - Piergiulio58 : Una tragedia per Nino Benvenuti: 'Stefano si è tolto la vita'. - msn_italia : Una tragedia per Nino Benvenuti: 'Stefano si è tolto la vita' - Italia_Notizie : Una tragedia per Nino Benvenuti: 'Stefano si è tolto la vita' -