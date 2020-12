Stefania Orlando | il retroscena sulla fine del matrimonio con Andrea Roncato | “Ho sofferto molto”

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - nonlosaai : RT @nicolmah: La tv italiana riparti da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. #GFVIP - MiryanaBim : RT @friccicarelloo: Chi sono i vincitori di quest’edizione? TOMMASO ZORZI E STEFANIA ORLANDO SIGNORE E SIGNORI #GFVIP - micheladc_ : RT @oocgfvip5: L’aereo del compleanno per Stefania Orlando da parte di Simone e Margot #GFVIP - _Tessie255_ : RT @nicolmah: La tv italiana riparti da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Stefania Orlando ha svelato alcuni retroscena in merito alla fine del matrimonio con Andrea Roncato. Ecco le sue parole.Nonostante Samantha abbia sempre dimostrato di saper reggere le pressioni che questo gioco provoca, dopo le parole di Stefania, non è riuscita a passarci sopra e in un angolo del giardino si è ...