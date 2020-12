Stefania Orlando brinda per il compleanno, il dettaglio: mancherebbe qualcuno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefania Orlando ha compiuto gli anni all’interno della casa del GF e per festeggiare il compleanno tutti hanno brindato a lei, o non tutti? Gli ultimi giorni all’interno della casa del rande Fratello Vip sono stati caratterizzati da moltissimi eventi degni di nota, primo fra tutti il durissimo scontro fra Stefania Orlando e Samantha De Leggi su youmovies (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha compiuto gli anni all’interno della casa del GF e per festeggiare iltutti hannoto a lei, o non tutti? Gli ultimi giorni all’interno della casa del rande Fratello Vip sono stati caratterizzati da moltissimi eventi degni di nota, primo fra tutti il durissimo scontro frae Samantha De

fanpage : Che gaffe per Sonia Lorenzini Il marito di Stefania Orlando ha immediatamente contattato il GF Vip. - ilariasweet94 : RT @CRISTINAMAVIO: ALLORA RISTABILIAMO UN PO’ L’ORDINE. Le queen non sono Stefy e dayane . LA QUEEN È SOLO STEFANIA ORLANDO #gfvip https://… - tournesolsz : RT @giovannigagli17: “Pierpaolo?? io ??ti ??avrei ??mandato ??un ??aereo ??con ??scritto?? ‘fai ??come ??cacchio ??ti?? pare??’” STEFANIA ORLANDO SEMPR… - CRISTINAMAVIO : ALLORA RISTABILIAMO UN PO’ L’ORDINE. Le queen non sono Stefy e dayane . LA QUEEN È SOLO STEFANIA ORLANDO #gfvip - RutaAllTheWay : Stefania richiamata in confessionale x rinnovare le sue scuse a Samantha de Grenet? inaccettabile dopo tutto quell… -