Stasera in tv “Il sorpasso”: il film di Dino Risi al grido di “vai cavallina!” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non era un ferragosto qualunque. Ma nel 1962 a Roma, l’afa bruciava l’asfalto e aleggiava ardente l’aria del benessere. Dino Risi ne “Il sorpasso“, ne fa una scena che resterà scolpita nella mente di ogni amatore del cinema. Sulla via Aurelia al grido di “Vai cavallina!”, la Lancia Aurelia Spider sfrecciava sull’asfalto deserto. Inarrestabile, come quegli anni del cosiddetto miracolo economico. Perché l’Italia, si lasciava indietro, come il vento che scompiglia dalla decappottabile, le miserie della Seconda Guerra Mondiale. Ingranata la risalita, il paese era vincente, in rinascita, e fiero di gridarlo al mondo. Stasera in tv “Il sorpasso“, film di Dino Risi, la storia sulle ruote mai passata di moda. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non era un ferragosto qualunque. Ma nel 1962 a Roma, l’afa bruciava l’asfalto e aleggiava ardente l’aria del benessere.ne “Il“, ne fa una scena che resterà scolpita nella mente di ogni amatore del cinema. Sulla via Aurelia aldi “Vai”, la Lancia Aurelia Spider sfrecciava sull’asfalto deserto. Inarrestabile, come quegli anni del cosiddetto miracolo economico. Perché l’Italia, si lasciava indietro, come il vento che scompiglia dalla decappottabile, le miserie della Seconda Guerra Mondiale. Ingranata la risalita, il paese era vincente, in rinascita, e fiero di gridarlo al mondo.in tv “Il“,di, la storia sulle ruote mai passata di moda. ...

cardylove2000mh : RT @China_Max69: Se stasera l'Inter non compie il sorpasso, regalo 50€ a chiunque rt questo tweet ???? - ciccionocera95 : RT @China_Max69: Se stasera l'Inter non compie il sorpasso, regalo 50€ a chiunque rt questo tweet ???? - maicosuelo : RT @China_Max69: Se stasera l'Inter non compie il sorpasso, regalo 50€ a chiunque rt questo tweet ???? - bonerismo1 : RT @China_Max69: Se stasera l'Inter non compie il sorpasso, regalo 50€ a chiunque rt questo tweet ???? - constantinesimo : RT @China_Max69: Se stasera l'Inter non compie il sorpasso, regalo 50€ a chiunque rt questo tweet ???? -