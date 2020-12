Sport invernali | lettera aperta di Flavio Roda con nuove indicazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sul sito ufficiale della FISI è stata pubblicata ladel presidente, che fornisce ulteriori precisazioni erispetto a quanto scritto nella giornata di ieri. Quanto scritto differisce leggermente in quanto sono giunti nuovi chiarimenti rispetto a quanto si possa fare o meno nei prossimi giorni. “Purtroppo, come noto, l’attuale difficile situazione generata dall’emergenza pandemica determina certamente difficoltà di varia natura che affliggono tanto l’organizzazione delle nostre attività quanto l’esercizio delle funzioni istituzionali della Federazione, in un ambito normativo in continuo aggiornamento e che, spesso, non presenta connotati di sufficiente chiarezza. Si ritiene quindi opportuno, con la presente comunicazione, precisare alcune ...