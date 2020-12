Spezia, Italiano: «Non dobbiamo mai perdere entusiasmo. Sul rigore…» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa. Le sue parole Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa. Le sue parole. MATCH – «Questa partita è una partita che come succede nell’ultimo periodo siamo noi a farla dal primo all’ultimo minuto, ma con due grosse ingenuità non abbiamo portato a casa punti e abbiamo consegnato la partita all’avversario, che penso abbia ottenuto il massimo con poco. Mi dispiace tantissimo perché tutto ciò che creiamo e proponiamo non ci sta portando risultati, dobbiamo trovare al più presto la soluzione. Non dobbiamo mai perdere entusiasmo, in questi momenti qua, una squadra che deve salvarsi anche ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Vincenzo, tecnico dello, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa. Le sue parole Vincenzo, tecnico dello, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa. Le sue parole. MATCH – «Questa partita è una partita che come succede nell’ultimo periodo siamo noi a farla dal primo all’ultimo minuto, ma con due grosse ingenuità non abbiamo portato a casa punti e abbiamo consegnato la partita all’avversario, che penso abbia ottenuto il massimo con poco. Mi dispiace tantissimo perché tutto ciò che creiamo e proponiamo non ci sta portando risultati,trovare al più presto la soluzione. Nonmai, in questi momenti qua, una squadra che deve salvarsi anche ...

