Spezia-Genoa, nuovo capitolo di storia spezzina: primo derby in Serie A (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un derby con vista salvezza. Spezia-Genoa, nonostante la classifica, è una delle partite più emozionanti della 14a giornata di Serie A, ovvero l’ultima del 2020. La compagine bianconera è pronta a scrivere un’altra, indimenticabile, pagina della sua storia: è il primo derby in massima Serie che gli spezzini affronteranno. Tante le motivazione per Vincenzo Italiano che, con una vittoria, allontanerebbe ancor di più la zona rossa regalando una doppia gioia ai tifosi. Ma la voglia di fare bene è presente, e vivida, anche nello schieramento opposto: i rossoblu hanno richiamato Davide Ballardini per la quarta volta ed il tecnico vuole ricominciare con una vittoria contro i rivali regionali. Tre punti che darebbero una boccata d’ossigeno ad una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Uncon vista salvezza., nonostante la classifica, è una delle partite più emozionanti della 14a giornata diA, ovvero l’ultima del 2020. La compagine bianconera è pronta a scrivere un’altra, indimenticabile, pagina della sua: è ilin massimache gli spezzini affronteranno. Tante le motivazione per Vincenzo Italiano che, con una vittoria, allontanerebbe ancor di più la zona rossa regalando una doppia gioia ai tifosi. Ma la voglia di fare bene è presente, e vivida, anche nello schieramento opposto: i rossoblu hanno richiamato Davide Ballardini per la quarta volta ed il tecnico vuole ricominciare con una vittoria contro i rivali regionali. Tre punti che darebbero una boccata d’ossigeno ad una ...

genovapostnews : Genoa: contro lo Spezia è già un match-chiave per la salvezza - MCalcioNews : Spezia-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla in TV ? - SportPesa_IT : 8 le gare fissate per oggi: si parte con l'Inter alle 18.30 impegnata con il Verona. alle 20:45 tutti gli altri inc… - infoitsport : Il Secolo XIX su Spezia-Genoa: 'Picco di emozioni'. Torna in panchina di Ballardini - aza_calcio : ?? Palinsesto di oggi ?? Mercoledì 23 Dicembre #SerieA ???? (18:30) HellasVerona - Inter; (20:45) Milan - Lazio; (20:… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Genoa Spezia-Genoa, probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV Fantacalcio ® Probabili formazioni 14 giornata Serie A 2020/2021

La 14° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 è iniziata martedì 22 dicembre alle ore 18:30 con l'anticipo Crotone - Parma e terminerà mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45 con le partite Spezia ...

Spezia-Genoa è il terzo derby ligure della Serie A

Spezia-Genoa ha precedenti solo nella Prima Divisione e in Serie B. Il primo in assoluto fu Genoa-Sampierdarenese giocato 29 volte nel complesso e 14 volte in Serie A. Dal 1946, invece, nella massima ...

La 14° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 è iniziata martedì 22 dicembre alle ore 18:30 con l'anticipo Crotone - Parma e terminerà mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45 con le partite Spezia ...Spezia-Genoa ha precedenti solo nella Prima Divisione e in Serie B. Il primo in assoluto fu Genoa-Sampierdarenese giocato 29 volte nel complesso e 14 volte in Serie A. Dal 1946, invece, nella massima ...