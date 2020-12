Sondaggio Euromedia per Italpress. 50,7% italiani dice sì al vaccino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) PALERMO (Italpress) – La quasi totalità degli italiani, pari al 92,6%, rispetterà le restrizioni imposte dal governo per le festività natalizie. E’ quanto emerge da una rilevazione effettuata per l’agenzia di stampa Italpress da Euromedia Research, diretta da Alessandra Ghisleri, dalla quale emerge che solo quattro italiani su cento non rispetterà le regole, con punte del 5,7% nel Nord Est.Mano a mano che si avvicina il cosiddetto Vaccine Day, intanto, aumenta la quota di chi dichiara di volersi vaccinare contro il Covid-19. Il 50,7% degli italiani, infatti, ha intenzione di fare il vaccino. Una quota in netto aumento rispetto al 49,8% di fine novembre e al 50,4% del 14 dicembre. Diminuiscono quanti sono ancora contrari al vaccino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) PALERMO () – La quasi totalità degli, pari al 92,6%, rispetterà le restrizioni imposte dal governo per le festività natalizie. E’ quanto emerge da una rilevazione effettuata per l’agenzia di stampadaResearch, diretta da Alessandra Ghisleri, dalla quale emerge che solo quattrosu cento non rispetterà le regole, con punte del 5,7% nel Nord Est.Mano a mano che si avvicina il cosiddetto Vaccine Day, intanto, aumenta la quota di chi dichiara di volersi vaccinare contro il Covid-19. Il 50,7% degli, infatti, ha intenzione di fare il. Una quota in netto aumento rispetto al 49,8% di fine novembre e al 50,4% del 14mbre. Diminuiscono quanti sono ancora contrari al...

IlModeratoreWeb : Sondaggio Euromedia per Italpress. 50,7% italiani dice sì al vaccino - - IlModeratoreWeb : Sondaggio Euromedia per Italpress. Minaccia di crisi costa a Renzi l’1,2% - - nestquotidiano : Sondaggio Euromedia per Italpress. 50,7% italiani dice sì al vaccino - nestquotidiano : Sondaggio Euromedia per Italpress. Minaccia di crisi costa a Renzi l’1,2% - CorriereCitta : Sondaggio Euromedia per Italpress. 50,7% italiani dice sì al vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Euromedia Sondaggio Euromedia per Italpress. 50,7% italiani dice sì al vaccino Calabria News Sondaggio Euromedia/Italpress, minaccia di crisi costa a Renzi l’1,2%

ROMA (ITALPRESS) – La minaccia di far cadere il governo, poi rientrata nelle ultime ore dopo il summit di maggioranza voluto dal premier Conte, non fa bene a Matteo Renzi, il cui partito perde l’1,2% ...

Sondaggio Euromedia per Italpress. 50,7% italiani dice sì al vaccino

PALERMO (ITALPRESS) – La quasi totalità degli italiani, pari al 92,6%, rispetterà le restrizioni imposte dal governo per le festività natalizie. E’ quanto emerge da una rilevazione effettuata per l’ag ...

ROMA (ITALPRESS) – La minaccia di far cadere il governo, poi rientrata nelle ultime ore dopo il summit di maggioranza voluto dal premier Conte, non fa bene a Matteo Renzi, il cui partito perde l’1,2% ...PALERMO (ITALPRESS) – La quasi totalità degli italiani, pari al 92,6%, rispetterà le restrizioni imposte dal governo per le festività natalizie. E’ quanto emerge da una rilevazione effettuata per l’ag ...