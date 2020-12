soloalcinema | il video che ricorda la bellezza e l’importanza del Cinema

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilnon si arrende e ladelle sue immaginial grande pubblico che è ancora vivo e sta per tornare. In un periodo difficile per il settore, che vede ancora oggi le saletografiche chiuse, le associazioni di categoria Anica e Anec realizzano una campagna istituzionale accompagnata dall’hashtag. Si tratta di un omaggio al grande schermo, un montaggio dei capolavori internazionali e italiani resi ancor più belli dalla voce didascalica, quanto motivante di Luca Ward. Nessuno scopo commerciale, sottolinea l’Anica attraverso un comunicato stampa, in cui annuncia la data di partenza della campagna di sensibilizzazione. Il, realizzato anche con il contributo di David di Donatello e MiBact, ha il solo intento di ...