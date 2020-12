Solo da freelance posso “conciliare”

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non voglio rimanere anonima, non ho nulla da nascondere io, dovrebbe farlo chi, 5 anni fa, senza alcun motivo valido, mi licenziò. I miei figli all’epoca avevano 6 e quasi 3 anni. Per entrambe le gravidanze avevo lavorato fino all’8° mese per poi riprendere dopo i 5 mesi di congedo obbligatorio. Il primo aveva finito la prima elementare, la seconda avrebbe iniziato la scuola materna a ottobre. Penso, semplicemente, che prima di licenziare una mamma con due bambini piccoli sia necessario pensarci molto. Soprattutto se non esiste un motivo valido . Da 5 anni lavoro in smart working, a Partita Iva,, come tantissime donne e mamme che hanno lasciato strutture organizzate – perché, diciamoci la verità, se non appartieni al soffitto di cristallo, difficile tenere insieme i pezzi con buona pace dei circoli che vogliono promuovere la parità di genere e sostengono ...