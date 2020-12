Snam e la filiera italiana dell’idrogeno, Marco Alverà: “Opportunità per sviluppo e occupazione” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dall’impatto occupazionale ai benefici sull’ambiente, la filiera italiana dell’idrogeno si trova oggi di fronte ad uno scenario di grandi possibilità che possono portare il Paese a competere ai massimi livelli industriali a livello globale. Questo è quanto emerge dal recente studio “H2 Italy 2050: una filiera nazionale dell’idrogeno per la crescita e la decarbonizzazione dell’Italia” realizzato da The European House-Ambrosetti in collaborazione con Snam, una delle principali aziende di infrastrutture energetiche al mondo guidata da Marco Alverà e già da tempo impegnata nello sviluppo dell’idrogeno come vettore energetico del futuro. La ricerca, pubblicata a settembre, analizza l’intero settore italiano ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dall’impatto occupazionale ai benefici sull’ambiente, lasi trova oggi di fronte ad uno scenario di grandi possibilità che possono portare il Paese a competere ai massimi livelli industriali a livello globale. Questo è quanto emerge dal recente studio “H2 Italy 2050: unanazionaleper la crescita e la decarbonizzazione dell’Italia” realizzato da The European House-Ambrosetti in collaborazione con, una delle principali aziende di infrastrutture energetiche al mondo guidata dae già da tempo impegnata nellocome vettore energetico del futuro. La ricerca, pubblicata a settembre, analizza l’intero settore italiano ...

