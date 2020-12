Sindacati e presidi bocciano turni e ingressi scaglionati: il ritorno a scuola è un rebus (Di mercoledì 23 dicembre 2020) PESARO - Sindacati del comparto scuola e dirigenti scolastici della provincia dicono no alla bozza di proposta elaborata dal tavolo prefettizio, che dovrà coordinare con ente regionale e società di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) PESARO -del compartoe dirigenti scolastici della provincia dicono no alla bozza di proposta elaborata dal tavolo prefettizio, che dovrà coordinare con ente regionale e società di ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sicilia #Scuola, l’ufficio scolastico: “Alunni contagiati sono in calo”. Sindacati: “Dati imprecisi, secondo i presidi… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Sicilia #Scuola, l’ufficio scolastico: “Alunni contagiati sono in calo”. Sindacati: “Dati imprecisi, secondo i presidi… - RassegnaZampa : #Sicilia #Scuola, l’ufficio scolastico: “Alunni contagiati sono in calo”. Sindacati: “Dati imprecisi, secondo i pre… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, l’ufficio scolastico: “Alunni contagiati sono in calo”. Sindacati: “Dati imprecisi, secondo i presidi la situ… - iirpo : RT @alexcorlazzoli: Sicilia, l’ufficio scolastico: “Alunni contagiati sono in calo”. Sindacati: “Dati imprecisi, secondo i presidi la situa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati presidi Sindacati e presidi bocciano turni e ingressi scaglionati: il ritorno a scuola è un rebus Corriere Adriatico Sindacati e presidi bocciano turni e ingressi scaglionati: il ritorno a scuola è un rebus

PESARO - Sindacati del comparto scuola e dirigenti scolastici della provincia dicono no alla bozza di proposta elaborata dal tavolo prefettizio, che dovrà coordinare con ente regionale e società di ...

Scuola, si va verso i doppi turni: confermato il 75% in presenza

Le ha anticipate ieri il Prefetto di Torino ai sindacati della scuola piemontesi, in attesa dei piani provinciali che arriveranno entro fine anno con le indicazioni operative. La richiesta dei presidi ...

PESARO - Sindacati del comparto scuola e dirigenti scolastici della provincia dicono no alla bozza di proposta elaborata dal tavolo prefettizio, che dovrà coordinare con ente regionale e società di ...Le ha anticipate ieri il Prefetto di Torino ai sindacati della scuola piemontesi, in attesa dei piani provinciali che arriveranno entro fine anno con le indicazioni operative. La richiesta dei presidi ...