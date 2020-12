Simone Pierini Gli italiani rimasti bloccati in Gran Bretagna in seguito al blocco

Ultime Notizie dalla rete : Simone Pierini

Leggo.it

Simone PieriniGli italiani rimasti bloccati in Gran Bretagna in seguito al blocco aereo imposto dopo alla scoperta della variante del virus potranno tornare a casa. Lo ha deciso la Farnesina che ...Simone PieriniDall'allarme in Gran Bretagna fino all'arrivo in Italia il passo è stato breve. Ora nel nostro Paese inizia la conta di quanti nostri connazionali ne sono entrati in contatto. La prima..