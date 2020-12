Siamo ancora al “Napoli furbetto”, nemmeno dopo la sentenza il giornalismo sportivo ha capito (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La rassegna stampa sulla sentenza del Coni che ha ribaltato la classifica di Serie A è un esercizio di realismo magico. I fatti, il contesto, la rilettura “storica” degli eventi che quasi tre mesi fa ruppero le logiche da sottoscala del calcio italiano, non contano. Vince, ancora, il romanzo in cui vengono raccontati come normali avvenimenti strani, assurdi, paranormali. La Repubblica, il Corriere della Sera, il Giornale o i titoli di parte della stampa sportiva, sul tema discutono di un mondo in cui la dimensione sensoriale è amplificata. E la realtà è capovolta. La domanda delle domande se la pone Maurizio Crosetti su La Repubblica: “Cosa dire, adesso, a quelle società che hanno comunque giocato, pur essendo prive di atleti positivi al coronavirus?” La risposta veloce, quella troppo sensata per sprecarla così, sarebbe: il Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La rassegna stampa sulladel Coni che ha ribaltato la classifica di Serie A è un esercizio di realismo magico. I fatti, il contesto, la rilettura “storica” degli eventi che quasi tre mesi fa ruppero le logiche da sottoscala del calcio italiano, non contano. Vince,, il romanzo in cui vengono raccontati come normali avvenimenti strani, assurdi, paranormali. La Repubblica, il Corriere della Sera, il Giornale o i titoli di parte della stampa sportiva, sul tema discutono di un mondo in cui la dimensione sensoriale è amplificata. E la realtà è capovolta. La domanda delle domande se la pone Maurizio Crosetti su La Repubblica: “Cosa dire, adesso, a quelle società che hanno comunque giocato, pur essendo prive di atleti positivi al coronavirus?” La risposta veloce, quella troppo sensata per sprecarla così, sarebbe: il...

