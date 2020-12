Si vaccina in diretta negli Usa, il video del medico catanese diventa virale: “L’unica arma che abbiamo per combattere il Covid-19” (video) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Si tratta delL’unica arma che abbiamo per combattere il Covid-19”. Fabio Grassia, 34 anni, è un neurochirurgo originario di Bronte, in provincia di Catania. Il medico siciliano, trapiantato per lavoro a Denver negli Stati Uniti, nei giorni scorsi è stato uno dei primi italiani a ricevere il vaccino della Pfizer che inibisce il Sars-Cov-2. Un momento storico che ha deciso di immortalare in un video, poi pubblicato su Facebook e Instagram: l’obiettivo è sensibilizzare amici e follower a sottoporsi alle imminenti campagne vaccinali. “L’ho fatto soltanto perché qualcuno mi chiedesse informazioni – racconta il medico al fattoquotidiano.it -. Io sto benissimo, mi alleno ogni giorno e faccio il mio lavoro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Si tratta delcheperil-19”. Fabio Grassia, 34 anni, è un neurochirurgo originario di Bronte, in provincia di Catania. Ilsiciliano, trapiantato per lavoro a DenverStati Uniti, nei giorni scorsi è stato uno dei primi italiani a ricevere il vaccino della Pfizer che inibisce il Sars-Cov-2. Un momento storico che ha deciso di immortalare in un, poi pubblicato su Facebook e Instagram: l’obiettivo è sensibilizzare amici e follower a sottoporsi alle imminenti campagneli. “L’ho fatto soltanto perché qualcuno mi chiedesse informazioni – racconta ilal fattoquotidiano.it -. Io sto benissimo, mi alleno ogni giorno e faccio il mio lavoro, ...

