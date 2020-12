Si rivolge a Obi con la frase “la rivolta degli schiavi” | giocatore del Pisa accusato di razzismo 

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sul campo è finita 2-2, ma la gara tra Chievo Verona eha lasciato strascichi pesanti anche fuori dal campo. A fine gara, il Chievo ha emesso un esposto per unarazzistadal centravanti del, Michele Marconi, al centrocampista del Verona Joel Obi. Sarebbe accaduto tutto durante il primo tempo, racconta il Corriere dello Sport. Marconi si sarebbe rivolto a Obi utilizzando l’espressione “la”. La partita è andata avanti regolarmente, ma a fine match sono scattate le accuse. Nel suo comunicato il Chievo Verona esprime solidarietà verso il suoe scrive: «L’A.C. Chievo condanna e stigmatizza fermamente il comportamento razzista subito da Joel Obi, e si rammarica perché ad una...

Chievo sul razzismo: «Marconi in campo ha insultato Obi». Questa la frase: «La rivolta degli schiavi». Il Pisa: «Falso, non accettiamo lezioni». Colpi di scena: il Chievo non voleva giocare più, poi ...Secondo i gialloblu, infatti, Joel Obi avrebbe ricevuto frasi di stampo razzista da parte del calciatore dei nerazzurri Michele Marconi. Questo il comunicato dei veronesi. “In seguito alla frase ...