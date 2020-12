Short track | Italia al lavoro durante le feste | 19 azzurri convocati per il doppio raduno di Bormio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Nazionalena dinon conosce soste e si allenerà anchele festività natalizie. Glisaranno impegnati in due sessioni al Palaghiaccio di(in provincia di Sondrio): la prima dal 27 al 31 dicembre, poi Capodanno di riposo per riprendere dal 2 al 9 gennaio. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti per gli Europei, in programma a Gdansk (Polonia) dal 22 al 24 gennaio. Sono stati19 atleti per i due raduni: Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri ...