Sex & The City: una nuova serie in arrivo, ma all’appello manca una protagonista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il cast originale della serie di HBO Sex & The City: Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker e Kim Catrall Una nuova limited series di Sex & The City è ufficialmente in arrivo su HBO Max. Il network sembra vicinissimo a siglare un accordo con le protagoniste della fortunata serie originale degli Anni 90. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon riprenderanno i ruoli delle ragazze di Manhattan, rispettivamente: Carrie, Charlotte e Miranda. Se a questo punto vi state chiedendo che fine ha fatto Samantha? la risposta è semplice: non tornerà tra le fab 4. Gli antichi dissapori e le dichiarazioni di “finta amicizia” rilasciate dall’attrice non hanno permesso un ritorno a questo revival. A dare la notizia ... Leggi su amica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il cast originale delladi HBO Sex; The: Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker e Kim Catrall Unalimiteds di Sex; Theè ufficialmente insu HBO Max. Il network sembra vicinissimo a siglare un accordo con le protagoniste della fortunataoriginale degli Anni 90. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon riprenderanno i ruoli delle ragazze di Manhattan, rispettivamente: Carrie, Charlotte e Miranda. Se a questo punto vi state chiedendo che fine ha fatto Samantha? la risposta è semplice: non tornerà tra le fab 4. Gli antichi dissapori e le dichiarazioni di “finta amicizia” rilasciate dall’attrice non hanno permesso un ritorno a questo revival. A dare la notizia ...

davidepala : @PoliticaPerJedi Ora rif elett con pref! Poi area riformista, da EllyS a Calenda. Ciaone Renzi! Primarie tra due… - vaffanculessss : RT @NetflixIT: Regalini di Natale in anticipo: alcune foto dal set di Sex Education 3 ?? - BruNO16503135 : @lennyribelle Buttati. All sex come dice Rocco Siffredi! - __aangelaa27 : RT @NetflixIT: Regalini di Natale in anticipo: alcune foto dal set di Sex Education 3 ?? - esterxdnow : Sono quasi sicura che i miei genitori hanno pensato che io mi sia comprata un sex toy -