“Sex and The City” trattativa per una nuova stagione della serie (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’indiscrezione arriva dalla stampa americana Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte, le protagoniste di “Sex and The City” potrebbero tornare sul piccolo schermo. Dopo che la serie è terminata sono stati realizzati due film e da tempo si parlava di un terzo capitolo al cinema. Nelle ultime ore, la stampa americana, e nello specifico “Page Six” ha lanciato l’indiscrezione: HBO Max (che dovrebbe anche trasmettere il reboot di ‘Friends’) avrebbe deciso di realizzare una miniserie e avrebbe aperto le trattative con il produttore esecutivo Darren Star. Non si sa molto visto che il progetto ancora non ha avuto il via libera: nel cast potrebbero tornare Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, rispettivamente nei panni di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes. Leggi anche: Sex and The City, Samantha: ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’indiscrezione arriva dalla stampa americana Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte, le protagoniste di “Sex and The” potrebbero tornare sul piccolo schermo. Dopo che laè terminata sono stati realizzati due film e da tempo si parlava di un terzo capitolo al cinema. Nelle ultime ore, la stampa americana, e nello specifico “Page Six” ha lanciato l’indiscrezione: HBO Max (che dovrebbe anche trasmettere il reboot di ‘Friends’) avrebbe deciso di realizzare una minie avrebbe aperto le trattative con il produttore esecutivo Darren Star. Non si sa molto visto che il progetto ancora non ha avuto il via libera: nel cast potrebbero tornare Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, rispettivamente nei panni di Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes. Leggi anche: Sex and The, Samantha: ...

lizapiselli : il revival di sex and the city senza Samantha è come la vita senza cocaina - StillPed : Per quanto Samantha non sia il mio personaggio preferito (a dir il vero è quello che apprezzo meno) Sex and the Cit… - lofficielbrasil : 'Sex and the City' vai finalmente voltar! - Djesybig : RT @gayit: Sex and the City, nuova stagione con il cast storico ma senza Samantha Jones? - gayit : Sex and the City, nuova stagione con il cast storico ma senza Samantha Jones? -