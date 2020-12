Sex and the City: HBO Max ordina il revival, ma Samantha non ci sarà (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sex and the City starebbe per tornare, secondo il new York Post HBO Max avrebbe ordinato il revival in forma di limited series, ma Kim Cattrall non ci sarà. Sex and the City starebbe per tornare: l'agognato revival ispirato alla popolare serie al femminile starebbe finalmente per realizzarsi grazie a HBO Max, ma senza Samantha, personaggio interpretato da Kim Cattrall. Secondo il New York Post, HBO Max sarebbe prossima a far rivivere Sex and the City, in forma di limited series che vedrà il ritorno di Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon nei ruoli di Carrie, Charlotte e Miranda. Grande assente, a quanto pare, Kim Cattrall, l'interprete di Samantha, che in più occasioni ha preso le distanze dallo show e dalle colleghe ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sex and thestarebbe per tornare, secondo il new York Post HBO Max avrebbeto ilin forma di limited series, ma Kim Cattrall non ci. Sex and thestarebbe per tornare: l'agognatoispirato alla popolare serie al femminile starebbe finalmente per realizzarsi grazie a HBO Max, ma senza, personaggio interpretato da Kim Cattrall. Secondo il New York Post, HBO Max sarebbe prossima a far rivivere Sex and the, in forma di limited series che vedrà il ritorno di Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon nei ruoli di Carrie, Charlotte e Miranda. Grande assente, a quanto pare, Kim Cattrall, l'interprete di, che in più occasioni ha preso le distanze dallo show e dalle colleghe ...

