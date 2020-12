Sesso sotto Natale | come riaccendere la passione durante le feste

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020). Un anno particolare non poteva che portare a unparticolare: causa coronavirus ognuno si ritroverà (ancora!)lo stesso tetto a brindare, ma forse senza troppo entusiasmo. Del resto, mentre gli anni passati le festività natalizie rappresentavano l'occasione per vivere di più la famiglia, quest'anno che con la famiglia ci abbiamo convissuto più del solito, tutto ciò che si desiderava era un diversivo per uscire e vedere volti nuovi. Non giriamoci intorno: la pandemia ha avuto un effetto innegabile sul benessere sessuale e non solo della coppia. «La pandemia ha apportato diversi cambi d'abitudine nella nostra vita, che si sono riflessi anche sulla sessualità – spiega il dottor Matteo Merigo, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo - Persone non conviventi ma strette da un ...