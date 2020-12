Serie C, il Padova cade contro il Modena e manca il sorpasso al Sudtirol. Poker del Foggia alla Paganese. (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Continua la diciassettesima giornata di Serie C con le gare delle 17.30, spicca il Poker del Foggia sulla Paganese con la doppietta di Filippo D’Andrea. Bene il Perugia nel Girone B che batte 3-1 il Ravenna. Il Padova manca il sorpasso al Sudtirol perdendo in casa col Modena (0-1). Ecco tutti i risultati: GIRONE ALucchese-Carrarese 1-1 GIRONE B Fermana-Vis Pesaro 2-0 Padova-Modena 0-1 Perugia-Ravenna 3-1 GIRONE C Monopoli-Potenza 0-1 Paganese-Foggia 1-4 Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Continua la diciassettesima giornata diC con le gare delle 17.30, spicca ildelsullacon la doppietta di Filippo D’Andrea. Bene il Perugia nel Girone B che batte 3-1 il Ravenna. Ililalperdendo in casa col(0-1). Ecco tutti i risultati: GIRONE ALucchese-Carrarese 1-1 GIRONE B Fermana-Vis Pesaro 2-00-1 Perugia-Ravenna 3-1 GIRONE C Monopoli-Potenza 0-11-4 Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie Padova Serie C Modena, la super difesa contro la mitraglia Padova La Gazzetta di Modena Perugia-Ravenna 3-1, tripletta di Minesso e il primo posto è più vicino

Il Sudtirol perde, il Modena vince lo scontro diretto con il Padova e al vertice si crea un gruppetto di cinque squadre in tre punti. Dicevamo di Minesso, l'attaccante schierato titolare per la ...

LIVE – Sudtirol-Triestina 1-2, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA)

La diretta live di Sudtirol-Triestina, match valido per diciassettesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021 ...

