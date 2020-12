Serie A, vincono Milan e Inter. Anche Sassuolo e Roma ok. Risultati e classifica (Di giovedì 24 dicembre 2020) Roma, 23 dicembre - Un gol di Theo Hernandez al 92' permette al Milan di battere la Lazio. Cuore immenso della squadra di Pioli che in recupero agguanta tre punti pesantissimi che contentono di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020), 23 dicembre - Un gol di Theo Hernandez al 92' permette aldi battere la Lazio. Cuore immenso della squadra di Pioli che in recupero agguanta tre punti pesantissimi che contentono di ...

Toro_News : ?? | LA CLASSIFICA Un Natale amaro per il Torino, che dopo le vittorie di Crotone e Genoa lo passerà in fondo alla… - MassimoTorino76 : RT @murogranata: Mi chiedo se si possa soffrire costantemente tutta la partita per prenderla in culo nel finale. Io non ne posso più. Quest… - zazoomblog : Risultati Serie C Classifiche- Diretta gol live score: vincono Matelica e Turris! - #Risultati #Serie #Classifiche… - Fprime86 : RT @sportnotizie24: Il #Milan la spunta al 92' e resta in vetta: vincono #Inter e #Roma, pari #Napoli e #Atalanta #MilanLazio #VeronaInter… - sportli26181512 : Atalanta, non basta Muriel: rimonta del Bologna. Sassuolo, Genoa e Benevento vincono in trasferta: La squadra di Ga… -