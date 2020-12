Serie A, pazzo Milan: si fa recuperare dalla Lazio, poi vince nel recupero e mantiene la vetta. Roma terza, altro stop per il Napoli (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Milan passerà un Natale da capolista grazie a Theo Hernandez. La rete dell’esterno francese il pieno recupero ha trasformato in trionfo una partita stranissima: dopo il doppio vantaggio dei rossoneri, la rimonta della Lazio avrebbe consegnato il primo posto in classifica all’Inter di Antonio Conte, vittoriosa nel pomeriggio (1-2) in quel di Verona. Il sorpasso in vetta, però, è sfumato a pochissimi minuti dal triplice fischio, regalando al Diavolo una fine dell’anno da sogno. Un sogno meritato. Come meritato è il secondo posto dell’Inter, a un punto dai cugini rossoneri, per un derby Milanese ai massimi vertici del campionato che non si vedeva da più di un decennio. Al terzo posto la Roma, che ha avuto la meglio (3-2) all’Olimpico contro il Cagliari, approfittando del passo falso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilpasserà un Natale da capolista grazie a Theo Hernandez. La rete dell’esterno francese il pienoha trasformato in trionfo una partita stranissima: dopo il doppio vantaggio dei rossoneri, la rimonta dellaavrebbe consegnato il primo posto in classifica all’Inter di Antonio Conte, vittoriosa nel pomeriggio (1-2) in quel di Verona. Il sorpasso in, però, è sfumato a pochissimi minuti dal triplice fischio, regalando al Diavolo una fine dell’anno da sogno. Un sogno meritato. Come meritato è il secondo posto dell’Inter, a un punto dai cugini rossoneri, per un derbyese ai massimi vertici del campionato che non si vedeva da più di un decennio. Al terzo posto la, che ha avuto la meglio (3-2) all’Olimpico contro il Cagliari, approfittando del passo falso ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie pazzo Serie A, pazzo Milan: si fa recuperare dalla Lazio, poi vince nel recupero e mantiene la vetta Il Fatto Quotidiano Serie A, Inter-Spezia 2-1: Hakimi e Lukaku non mollano il Milan

Primo tempo deludente, poi la sblocca Hakimi e raddoppia Lukaku su rigore prima del gol di Piccoli allo scadere ...

Mancava solo il “Cavallo Pazzo”: Di Venanzio ospite a Picchio Club

Stasera su Tvrs appuntamento alle 20:50 A meno di ventiquattro ore dal match contro il Monza all'U-Power Stadium, su Tvrs questa sera torna il consueto appuntamento con "Picchio Club", la trasmissione ...

