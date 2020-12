Serie A, l’Inter sbanca il ‘Bentegodi’: 1-2 al Verona e tre punti sotto l’albero, ecco la classifica aggiornata (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Importante successo per l'Inter di Antonio Conte.Serie A, 14a giornata: le formazioni ufficiali di tutti i match delle 20,45La compagine guidata dal tecnico pugliese è riuscita ad ottenere i tre punti in un match complessivamente equilibrato, contro un Hellas Verona che ha provato fino alla fine a strappare almeno un punto ai nerazzurri. Le reti di Lautaro Martinez e Skriniar assicurano il momentaneo primato in classifica alla franchigia milanese, in attesa del Milan che alle 20:45 affronterà la Lazio. Vittoria che da morale e che si aggiunge ai sei successi consecutivi ottenuti in altrettante ultime gare di Serie A.Verona-Inter, Marotta: “Sarà un match interessante, con Conte valuteremo il mercato. Eriksen? Abbiamo una soluzione”MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Importante successo per l'Inter di Antonio Conte.A, 14a giornata: le formazioni ufficiali di tutti i match delle 20,45La compagine guidata dal tecnico pugliese è riuscita ad ottenere i trein un match complessivamente equilibrato, contro un Hellasche ha provato fino alla fine a strappare almeno un punto ai nerazzurri. Le reti di Lautaro Martinez e Skriniar assicurano il momentaneo primato inalla franchigia milanese, in attesa del Milan che alle 20:45 affronterà la Lazio. Vittoria che da morale e che si aggiunge ai sei successi consecutivi ottenuti in altrettante ultime gare diA.-Inter, Marotta: “Sarà un match interessante, con Conte valuteremo il mercato. Eriksen? Abbiamo una soluzione”MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" ...

Gazzetta_it : Dieci anni fa l'#Inter in cima al mondo. Poi per l’Italia 3 finali perse e tante delusioni #championsleague… - FBiasin : Brutta e vincente: altri 3 punti per l'#Inter che gioca e vince 'alla #Conte'. Per il gioco, si attendono tempi mi… - Agenzia_Ansa : #Calcio #SerieA Martinez-Skriniar, l'Inter vince 2-1 a Verona #VeronaInter Marotta: 'Eriksen andrà via, non è funz… - Eurosport_IT : L'Inter approfitta della sconfitta della Juventus e aspetta il Milan, intanto sono sette vittorie di fila in campio… - FraLauricella : @FBiasin L’Inter è obbligata a vincere lo scudetto. La Juve che cambia 2 allenatori in 2 anni. Alcune vittorie im… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Inter Serie A, Inter e il sorpasso di natale. I bookies: “si può fare” Fortune Italia