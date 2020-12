Serie A | le formazioni ufficiali di Verona-Inter

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Conte lancia il piano B: 3-4-2-1 e Perisic titolare. Ecco le scelte del mister salentino e di Juric per Hellas:LE(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Colley; Salcedo. All. Juric(3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro Martinez, Perisic; Lukaku. All. Conte ITA Sport Press.

tuttoatalanta : DIRETTA GOL TA - H. Verona-Inter, le formazioni. L'atalantino Colley dal 1' - SPress24 : Serie A, 14a Giornata, Verona-Inter: Le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Verona-Inter, le formazioni ufficiali: Lautaro e Perisic dietro a Lukaku; Salcedo guida l'attacco dell'Hellas: Dopo… - infobetting : Verona-Inter (23 dicembre ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Paroladeltifoso : Serie A, ecco le formazioni ufficiali di Verona-Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Serie formazioni

SERIE A – Questo mercoledì di Serie A inizierà con la sfida tra Verona e Inter. I due allenatori, a meno di un’ora dal match, hanno comunicato le formazioni ufficiali del match. Conte sorprende tutti ...Tutto pronto per Verona-Inter, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 14^ giornata di Serie A Manca poco per l’inizio del match tra Verona e Inter, valido per la 14^ giorna ...