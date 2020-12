Serie A, 17^ giornata: Theo Hernandez salva il Milan e difende la vetta, solo un pareggio per il Napoli. La classifica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si conclude questa sera la 17^ giornata di Serie A.La massima Serie italiana saluta il 2020 con 7 match andati in scena questa sera, dopo la sfida di questo pomeriggio tra Verona e Inter, che ha visto trionfare i nerazzurri al "Bentegodi": volati a quota 33 punti e in testa in classifica, in attesa del Milan. Ma la festa dei nerazzurri dura poco: i rossoneri, infatti, conquistano la vittoria in extremis grazie alla rete di Theo Hernandez, difendendo primato e imbattibilità. Rialza la testa il Napoli, già reduce da due ko consecutivi, agguantando un pareggio al 92° contro il Torino. Non va oltre il 2-2 l'Atalanta in casa di un Bologna scatenato, che strappa ai bergamaschi un punto prezioso grazie alla rete di Paz messa ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si conclude questa sera la 17^diA.La massimaitaliana saluta il 2020 con 7 match andati in scena questa sera, dopo la sfida di questo pomeriggio tra Verona e Inter, che ha visto trionfare i nerazzurri al "Bentegodi": volati a quota 33 punti e in testa in, in attesa del. Ma la festa dei nerazzurri dura poco: i rossoneri, infatti, conquistano la vittoria in extremis grazie alla rete dindo primato e imbattibilità. Rialza la testa il, già reduce da due ko consecutivi, agguantando unal 92° contro il Torino. Non va oltre il 2-2 l'Atalanta in casa di un Bologna scatenato, che strappa ai bergamaschi un punto prezioso grazie alla rete di Paz messa ...

acmilan : ??? SAVE THE DATES AND TIMES ??? ???? - Gazzetta_it : La #moviola di Roma-Torino: al 14' il giallo a #Singo non esiste. E sull'1-0 fallo su #Belotti. #RomaTorino - ilNonnoSimpson : RT @OptaPaolo: 34 - I punti in 14 partite per il Milan in questo campionato, esattamente il doppio di quelli ottenuti dai rossoneri nelle p… - ahdagusti : RT @OptaPaolo: 34 - I punti in 14 partite per il Milan in questo campionato, esattamente il doppio di quelli ottenuti dai rossoneri nelle p… - ArmandaGelsomin : RT @OptaPaolo: 34 - I punti in 14 partite per il Milan in questo campionato, esattamente il doppio di quelli ottenuti dai rossoneri nelle p… -