Sequestro navi Sea Watch, il caso è stato rimesso alla corte dell'Ue (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mauro Indelicato Il Tar di Palermo ha chiamato in causa la corte europea del Lussemburgo per stabilire le competenze dello stato di approdo sulle navi battenti bandiera di uno stato terzo Da Palermo al Lussemburgo. Il Tar del capoluogo siciliano, con due ordinanze gemelle emesse nelle scorse ore, ha deciso di rimettere la questione relativo ai sequestri della Sea Watch 3 e della Sea Watch 4 alla corte di Giustizia dell'Unione Europea. I casi riguardano i ricorsi dell'Ong tedesca Sea Watch, la quale nei mesi scorsi si è vista sequestrata le sue due navi utilizzate per le missioni dinnanzi le coste libiche: “La terza ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mauro Indelicato Il Tar di Palermo ha chiamato in causa laeuropea del Lussemburgo per stabilire le competenzedi approdo sullebattenti bandiera di unoterzo Da Palermo al Lussemburgo. Il Tar del capoluogo siciliano, con due ordinanze gemelle emesse nelle scorse ore, ha deciso di rimettere la questione relativo ai sequestria Sea3 ea Seadi Giustizia'Unione Europea. I casi riguardano i ricorsi'Ong tedesca Sea, la quale nei mesi scorsi si è vista sequestrata le sue dueutilizzate per le missioni dinnanzi le coste libiche: “La terza ...

