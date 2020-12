Selvaggia Lucarelli, su Twitter difende il direttore: “Le condanne? Bugie!” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Selvaggia Lucarelli, direttamente su Twitter, scende in “campo” per difendere il “suo” direttore da alcune accuse che vengono ripetutamente mosse contro di lui. Prendere le difese è qualcosa che ci… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 dicembre 2020), direttamente su, scende in “campo” perre il “suo”da alcune accuse che vengono ripetutamente mosse contro di lui. Prendere le difese è qualcosa che ci… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

stanzaselvaggia : La bruttezza della politica che giustifica i cittadini “perchè fanno quello che è consentito fare”. Quando tanti ci… - stanzaselvaggia : La differenza tra il fare del bene e fare show col bene. - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli difende Travaglio: '11 condanne per diffamazione? Raccontatelo bene'. Interviene Guido Crosetto… - infoitcultura : Undici condanne per Marco Travaglio: Selvaggia Lucarelli lo difende - cgregorio52 : RT @danieledv79: Secondo Selvaggia Lucarelli, se hai ricevuto 10 condanne per diffamazione, ma poi sei stato assolto in altre 10 inchieste,… -