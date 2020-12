“Se entro nella casa la sfanc**o” GF Vip | Alfonso Signorini smaschera il vippone Il retroscena pesantissimo sui provini

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) È accaduto durante l’ultima messa in onda diChi.ha deciso di rivelare un episodio riguardante undel Grande Fratello Vip 5. Ciò che è accaduto risulta davvero gravissimo e tira in ballo uno degli inquilini attuali delladel GF Vip nonché il suo partner, ma facciamo un passo indietro. Sappiamo benissimo che per la popolarità qualcuno farebbe proprio di tutto, probabilmente anche vendersi la madre. Ebbene, è proprio questo il caso delto dadurante l’ultima puntata dichi. Ma per apire bene bisogna indagare le sue parole… (Continua dopo le foto) “C’è qualcunodi adesso che a mia domanda diretta durante il provino: ‘Se ...