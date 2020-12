"Scuole in presenza almeno al 50% dal 7 gennaio", promette Conte (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Riportare la didattica in presenza almeno al 50% nelle Scuole superiori dal 7 gennaio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dallo studio di Porta a Porta risponde a quello che è uno dei nodi più delicati della ripartenza dopo la seconda ondata di contagi da Covid. "Dobbiamo riportare la didattica in presenza almeno al 50% e dobbiamo farlo con il massimo della flessibilità", ha spiegato il premier sottolineando che c'è un "tavolo dei ministri al lavoro da giorni" su questo tema. "Ho raccomandato che ci sia una apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese, nel segno della flessibilità: è l'unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano anche sui trasporti". Parallelamente allo sforzo sulla scuola, il premier è impegnato anche ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Riportare la didattica inal 50% nellesuperiori dal 7. Il presidente del Consiglio, Giuseppe, dallo studio di Porta a Porta risponde a quello che è uno dei nodi più delicati della ripartenza dopo la seconda ondata di contagi da Covid. "Dobbiamo riportare la didattica inal 50% e dobbiamo farlo con il massimo della flessibilità", ha spiegato il premier sottolineando che c'è un "tavolo dei ministri al lavoro da giorni" su questo tema. "Ho raccomandato che ci sia una apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese, nel segno della flessibilità: è l'unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano anche sui trasporti". Parallelamente allo sforzo sulla scuola, il premier è impegnato anche ...

Corriere : Conte sulla riapertura delle scuole: «Didattica in presenza almeno al 50%» - carlaruocco1 : In una situazione così grave, dove anche la #Germania si avvia verso un #lockdown natalizio e noi abbiamo dovuto s… - fisco24_info : 'Scuole in presenza almeno al 50% dal 7 gennaio', promette Conte: Riportare la didattica in presenza almeno al 50%… - rosarioT1970 : RT @francesco_scoma: La priorità, dopo i giorni in zona rossa, deve essere la riapertura delle #scuole in piena sicurezza. Dobbiamo impegna… - ForestaliNews : Conte: “Scuole riaperte il 7 Gennaio. Dobbiamo ripristinare le lezioni in presenza almeno al 50% alle superiori” -