Scuola | si torna in classe il 7 gennaio | dad almeno al 50% e tamponi

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il premier a “Porta a Porta”: «Il Covid è stata una grande sfida, non c’è la bacchetta magica. Italia Viva si è dichiarata disponibile a parlare di contenuti»

Già da oggi, quindi, i presidi possono cominciare a riorganizzare le lezioni in base ai due orari d’ingresso: alle 8 entrerà il 40% degli studenti, indicativamente prime e seconde classi; alle 10 il r ...StampaAccordo in Conferenza unificata: nella prima fase lezioni in presenza al 50% poi 75%. Ma molti studenti sono già tornati sui banchi dopo il passaggio di alcune Regioni a zone con minori restrizi ...