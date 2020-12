Scuola, Pacifico confermato presidente Udir (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Marcello Pacifico è stato confermato presidente dei 400 dirigenti scolastici iscritti a Udir. Il sindacato, che in pochi anni ha quasi raggiunto la soglia della rappresentatività, “intende impegnarsi nella riforma dei nuovi contratti collettivi e integrativi con delle mozioni approvate all’unanimità su middle management, dimensionamento e organici, retribuzione e carriera, sicurezza e responsabilità. mra/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Marcelloè statodei 400 dirigenti scolastici iscritti a. Il sindacato, che in pochi anni ha quasi raggiunto la soglia della rappresentatività, “intende impegnarsi nella riforma dei nuovi contratti collettivi e integrativi con delle mozioni approvate all’unanimità su middle management, dimensionamento e organici, retribuzione e carriera, sicurezza e responsabilità. mra/sat/red su Il Corriere della Città.

