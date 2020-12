Scuola: “Il 7 gennaio si riapre ma con la didattica a distanza almeno al 50%”, anticipa Conte (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ospite del salotto di Vespa, parlando della Scuola, e della riapertura prevista per il prossimo 7 gennaio, il premier Conte ha affermato che “Dobbiamo ripartire, ripristinare la didattica a distanza almeno al 50% per le scuole secondarie superiori con il massimo di flessibilità“. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ospite del salotto di Vespa, parlando della, e della riapertura prevista per il prossimo 7, il premierha affermato che “Dobbiamo ripartire, ripristinare laal 50% per le scuole secondarie superiori con il massimo di flessibilità“. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

