Scuola, dal 7 gennaio entrate dalle 8 alle 10 a Salerno, Valle Irno e Agro Sarnese-Nocerino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Decise in Prefettura le modalità di trasporto scolastico in vista della ripresa del 7 gennaio delle attività didattiche (al netto di eventuali ordinanze regionali/comunali di chiusura). La nota della Prefettura chiarisce, analiticamente, il piano di intervento. Si legge: “E’ stato ufficialmente presentato il ‘documento operativo’ redatto a seguito dei lavori del ‘tavolo di coordinamento’ istituito presso la Prefettura di Salerno sulla base del DPCM 3 dicembre 2020 per garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche prevista il 7 gennaio 2021. Al tavolo, presieduto dal Prefetto Francesco Russo, hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune di Salerno, il Presidente della IV Commissione Regionale Trasporti, i Sindaci dei Comuni con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Decise in Prefettura le modalità di trasporto scolastico in vista della ripresa del 7delle attività didattiche (al netto di eventuali ordinanze regionali/comunali di chiusura). La nota della Prefettura chiarisce, analiticamente, il piano di intervento. Si legge: “E’ stato ufficialmente presentato il ‘documento operativo’ redatto a seguito dei lavori del ‘tavolo di coordinamento’ istituito presso la Prefettura disulla base del DPCM 3 dicembre 2020 per garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche prevista il 72021. Al tavolo, presieduto dal Prefetto Francesco Russo, hanno partecipato il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune di, il Presidente della IV Commissione Regionale Trasporti, i Sindaci dei Comuni con ...

