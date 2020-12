**Scuola: Conte, 'ripartire con didattica a distanza almeno al 50%'** (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Dobbiamo ripartire, ripristinare la didattica a distanza almeno al 50% per le scuole secondarie superiori con il massimo di flessibilità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Porta a Porta parlando della riapertura delle scuole il 7 gennaio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Dobbiamo, ripristinare laal 50% per le scuole secondarie superiori con il massimo di flessibilità". Lo ha detto il premier Giuseppea Porta a Porta parlando della riapertura delle scuole il 7 gennaio.

Ultime Notizie dalla rete : **Scuola Conte Recovery plan, 10 miliardi alla scuola: soddisfazione da Conte e Azzolina. Cdm entro 31 dicembre Orizzonte Scuola La scritta «libertà» a difesa della maestra negazionista

E se la scritta «Libertà» si è manifestata davanti alla scuola elementare Giovanni XXIII ... erano arrivati anche il sindaco Mario Conte e la polizia locale per verificare la situazione.

Indagine della Procura di Savona su mascherine fornite alle scuole: sono quelle di Fiat – FCA foto

Le mascherine fornite dalla scuola ai figli non soddisfano i genitori ... sia a livello politico (con alcuni partiti che puntavano il dito sul “patto tra Conte ed Elkann”) che pratico: il senatore ...

