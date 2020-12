Scuola, Conte assicura: «Dal 7 gennaio in classe. Didattica a distanza al 50% e massima flessibilità» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il via libera definitivo era atteso per oggi, mercoledì 23 dicembre. La conferenza unificata ha dato il suo benestare alla riapertura delle scuole il 7 gennaio. Per ora, come confermato anche dal premier Giuseppe Conte, si tratterà di una riapertura a metà: solo il 50% degli studenti potrà tornare in aula. Percentuale che potrà gonfiarsi con il passare del tempo, quando ci saranno le condizioni, vale a dire quando i numeri dell’epidemia da Coronavirus saranno sotto controllo. A ogni modo, a farla da padrone sembra sia il principio della flessibilità, stando alle parole del premier. «Ho raccomandato perché ci sia un’apertura differenziata Scuola per Scuola, paese per paese. Nel segno della flessibilità: è l’unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano anche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il via libera definitivo era atteso per oggi, mercoledì 23 dicembre. La conferenza unificata ha dato il suo benestare alla riapertura delle scuole il 7. Per ora, come confermato anche dal premier Giuseppe, si tratterà di una riapertura a metà: solo il 50% degli studenti potrà tornare in aula. Percentuale che potrà gonfiarsi con il passare del tempo, quando ci saranno le condizioni, vale a dire quando i numeri dell’epidemia da Coronavirus saranno sotto controllo. A ogni modo, a farla da padrone sembra sia il principio della, stando alle parole del premier. «Ho raccomandato perché ci sia un’apertura differenziataper, paese per paese. Nel segno della: è l’unica possibilità che abbiamo per evitare criticità che si concentrano anche ...

