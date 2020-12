Screening di massa Covid | 45mila test e 221 positivi | ma le Marche sono al 15% dell' obiettivo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) ANCONA -dicon i tamponi rapidivoluto dalla Regione, è partito l'ultimo giorno diper i capoluoghi (tranne Ancona). In 5 giornistatiate 45.564 ...

ANCONA - Screening di massa con i tamponi rapidi Covid voluto dalla Regione, è partito l'ultimo giorno di test per i capoluoghi (tranne Ancona) delle Marche. In 5 giorni sono ...Dall'inizio dello screening di massa sulla provincia di Teramo sono stati effettuati 60118 tamponi permettendo di rilevare 148 positivi. Questi i dati comune per comune. Alba ...