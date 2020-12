Scott McTominay | la stella ritrovata del Manchester United

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel corso degli ultimi anni ilè stato un cantiere a cielo aperto, parecchi allenatori hanno cercato di valorizzarlo senza però avere successo. I Red Devils infatti non sono mai stati decisivi nelle ultime stagioni, sia in Premier League che in Europa. Tralasciando infatti la vittoria di Europa League con Josè Mourinho in panchina, i cugini dei Citisenz hanno largamente deluso. La stessa società, nonostante i grandi investimenti, non è riuscita a ridare prestigio al club che sembrava destinata a rimanere a vita nella fanghiglia dei mediocri. Ma quest’anno, turbolento da quasi i tutti i punti di vista, sembra aver riportato i Red Devils tra le grandi del calcio britannico. Grazie a quei giovani prima menzionati che negli anni precedenti avevano faticato per trovare un posto. Tra questi,...