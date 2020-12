Sci di fondo, Tour de Ski 2021: quattordici italiani in gara, i convocati (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È pronta a partire la quindicesima edizione del Tour De Ski, la competizione a tappe di sci di fondo. Questa edizione si svilupperà tra Italia e Svizzera, con tre tappe in Val di Fiemme e Val Mustair, e due a Dobbiacco. Sono quattordici gli italiani iscritti alla competizione. Il via è fissato per venerdì 1 gennaio, con arrivo domenica 10 gennaio, dopo 50 km di sudore e fatica. Previsti solo due giorni di pausa. Tra i maschi i partecipanti saranno Mirco Bertolina, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Michael Hellweger, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura. Le donne iscritte invece sono Elisa Brocard, Anna Comarella, Ilaria Debertolis, Martina Di Centa, Francesca Franchi, Greta Laurent e Lucia Scardoni. Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta su Raisport ed ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È pronta a partire la quindicesima edizione delDe Ski, la competizione a tappe di sci di. Questa edizione si svilupperà tra Italia e Svizzera, con tre tappe in Val di Fiemme e Val Mustair, e due a Dobbiacco. Sonogliiscritti alla competizione. Il via è fissato per venerdì 1 gennaio, con arrivo domenica 10 gennaio, dopo 50 km di sudore e fatica. Previsti solo due giorni di pausa. Tra i maschi i partecipanti saranno Mirco Bertolina, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Michael Hellweger, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura. Le donne iscritte invece sono Elisa Brocard, Anna Comarella, Ilaria Debertolis, Martina Di Centa, Francesca Franchi, Greta Laurent e Lucia Scardoni. Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta su Raisport ed ...

