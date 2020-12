Sci alpino | i promossi e bocciati dopo Alta Badia e Campiglio | Kristoffersen risorge | Vinatzer c’è | Noel e Yule non ancora

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Si è conclusa la tre-giorni dedicata alle prove tecniche sulle nevi italiane dell’e Madonna di. Due slalom e un gigante che ci hanno fatto vedere molto, sotto ogni punto di vista, con successi brillanti, inserimenti a sorpresa e crolli inattesi. Andiamo a conoscere, quindi, chi si è comportato meglio, e chi peggio, in queste tre gare pre-natalizie. IHENRIKun periodo davvero complicato, un primo slalom dell’non certo trascendentale, e una prima manche di Madonna didavvero negativa, il norvegese era pronto per finire dritto nei. Invece scende nella seconda manche come non succedeva da tempo e vince risalendo dalla dodicesima posizione. ...