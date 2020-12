Sboccia Vlahovic | sboccia la Fiorentina

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il terzo gol consecutivo diha sentenziato la Juventus e fatto forse definitivamentere il centravanti serbo dellaIl profilo di Dusanè da anni sui taccuini di tutti i più grandi intenditori di calcio. Le sue prodezze con la Primavera erano state illuminanti, così come le prime apparizioni in Serie A avevano fatto intravedere anche al grande pubblico il suo potenziale. Lacoccola il talento di Belgrado sin dal febbraio 2018, momento in cui lasciò il Partizan per sposare il progetto gigliato. E l’arrivo di Cesare Prandelli sembra possa dare definitivo slancio alla sua affermazione. Il tecnico bresciano gli ha dimostrato totale fiducia sin dal primo giorno, credendo nel ragazzo anche quando non segnava o non si esprimeva al meglio. Ora, ...