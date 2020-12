Savona – Travolti e uccisi da un treno due profughi: volvono raggiungere la Francia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte a Quiliano, in provincia di Savona: due giovani immigrati curdi facenti parte di un gruppo di dieci stavano camminando lungo i binari con l’intento di raggiungere la Francia quando sono stati investiti e uccisi da un treno regionale. Illesi gli altri otto. Tragedia intorno alla mezzanotte di Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte a Quiliano, in provincia di: due giovani immigrati curdi facenti parte di un gruppo di dieci stavano camminando lungo i binari con l’intento dilaquando sono stati investiti eda unregionale. Illesi gli altri otto. Tragedia intorno alla mezzanotte di

MoliPietro : Savona – Travolti e uccisi da un treno due profughi: volvono raggiungere la Francia - migliogiaco : RT @LuigiMastro_: Stanotte due curdi sono stati travolti e uccisi da un treno in Liguria mentre con il buio provavano a raggiungere il con… - ultimenotizie : Due giovani stranieri sono morti la scorsa notte a #Quiliano (Savona) travolti da un treno regionale. Facevano par… - clefibeleos : RT @LuigiMastro_: Stanotte due curdi sono stati travolti e uccisi da un treno in Liguria mentre con il buio provavano a raggiungere il con… - PazzoPerDomani : RT @LuigiMastro_: Stanotte due curdi sono stati travolti e uccisi da un treno in Liguria mentre con il buio provavano a raggiungere il con… -