SAVE THE DATE: MAY DAY, il nuovo singolo de I MIGLIORI PENSIERI di DJ Gruff (Di mercoledì 23 dicembre 2020) SAVE THE DATE! Dal 25 dicembre, il nuovo singolo del progetto corale I MIGLIORI PENSIERI, ideato e coordinato da DJ Gruff. May Day è una micidiale tripletta (May Day parte 1 – May Day parte 2 – May Day parte 3) e ognuna delle tracce vanta un lungo schieramento di professionisti e fuoriclasse della musica italiana: DJ Gruff, Gianluca Petrella, Ferruccio Spinetti, Gavino Murgia, Y, Toni Tarantino, Roberta Chiga, Diego Martino, Tommaso Ussardi, Antonino Barresi, Petra Magoni, Victor Kwality, Davide Shorty, Ghemon, Tormento. A quanto pare c'è ancora un gran bisogno di "MIGLIORI PENSIERI", la situazione è emergenziale e il mondo lancia un mayday. A chiamata giunge risposta: MAY DAY è la quarta uscita de I MIGLIORI PENSIERI.

